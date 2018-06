Gamingowe słuchawki Plantronics RIG 500 PRO SERIES

RIG 500 PRO Series to pierwsze słuchawki gamingowe z nausznikami o nieszablonowym designie, które posiadają dodatkową wewnętrzną izolację akustyczną w postaci materiału wygłuszającego. Służy on do redukcji zakłóceń, co stwarza idealne warunki dla profesjonalnych użytkowników platform gamingowych.

Rozmiar przetworników wynosi 50 mm, co zapewnia szeroki zakres częstotliwości. Natomiast dwuwarstwowy materiał, z którego wyprodukowane są poduszki zapewnia redukcję hałasu oraz stały komfort nawet podczas wielogodzinnej rozgrywki.

Model RIG 500 PRO HC jest kompatybilny z PlayStation4 oraz XboxOne. Posiada on funkcję RIG Game Audio Dial. Jest to pokrętło, które łatwo można podłączyć za pomocą złącza jack 3,5 mm do pada. Dzięki niemu można w prosty sposób regulować natężenie dźwięku. Fani konsol mogą teraz dostosowywać głośność nie odrywając rąk od kontrolera. Modele kompatybilne z PC zamiast złącza mają regulator umiejscowiony na przewodzie.

Słuchawki z serii RIG 500 PRO, są dostępne w wersji na konsole, PC oraz Esports.

Cena sugerowana oraz dostępność

- RIG 500 PRO HC, dla PS4 oraz Xbox One: 339 PLN

- RIG 500 PRO dla PC: 419 PLN

- RIG 500 PRO Esports Edition, odlewane pod ciśnieniem, metalowe obramowanie oraz pałąk gwarantują wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne : 649 PLN