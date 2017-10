GeForce GTX 1070 Ti w aż czterech odmianach

Granie w wysokich rozdzielczościach, VR, AR i coraz bardziej wyśrubowane wymagania gier - tym wyzwaniom musi sprostać współczesny komputer. Dla wymagających graczy, oczekujących płynnej rozgrywki w rozdzielczości 4K nVidia ma teraz nowy układ graficzny, któremu konstrukcyjnie, wbrew nazwie, bliżej jest do GTX 1080. Inno3D zaprezentowało cztery różne pomysły na nowego GTX'a 1070 Ti.

Jeden GPU, zróżnicowane chłodzenie

Ten sam układ graficzny, cztery różne zestawy chłodzące. Wśród nowych kart Inno3D dwie to przedstawiciele linii iChill, słynącej z bezkompromisowego podejścia do panowania nad temperaturami GPU i znacznego potencjału OC.

GTX 1070 Ti

Pierwsza z nowości to Inno3D GeForce GTX 1070 T Jet. To najbardziej standardowa spośród mających premierę kart graficznych. Wyposażona w 2432 jednostki obliczeniowe CUDA, taktowana 1607 MHz (1683 w trybie Boost), chłodzona pojedynczym wentylatorem umieszczonym w masywnym radiatorze jest propozycją dla oszczędnych użytkowników, chcących umieścić w swoim komputerze kartę z najnowszym układem nVidii.

GeForce GTX 1070 Ti Twin X2

Jeśli jednak chcemy bardziej wyrafinowanego chłodzenia warto zainteresować się Inno3D GeForce GTX 1070 Ti Twin X2. Tu, zamiast pojedynczego wentylatora otrzymujemy dwa duże. Przekłada się to nie tylko na bardziej skuteczną pracę coolera, ale też niższą emisję dźwięku. Większe wentylatory nie potrzebują bowiem dużej prędkości by zapewnić ten sam przepływ powietrza. GPU charakteryzuje się tymi samymi parametrami pracy co w modelu Jet.

iChill GeForce GTX 1070 Ti X3 Edition

Bardziej wymagający użytkownicy, w tym miłośnicy overclockingu, znają dobrze serię kart graficznych iChill. Do niej właśnie należy kolejna z nowości. Inno3D iChill GeForce GTX 1070 Ti X3 Edition prezentuje bardziej zaawansowane podejście do chłodzenia GPU, ale i potencjału w podkręcaniu. Sześciofazowe zasilanie, potężny, wykorzystujący liczne heat-pipe'y radiator, 10-warstwowa płytka PCB i trzy duże wentylatory o specjalnej konstrukcji zapewniającej ciche (29 dB) działanie - to cechy charakterystyczne nowej karty Inno3D. iChill GeForce GTX 1070 Ti X3 już samym wyglądem zachęca do podkręcania. A skoro o prezencji nowej karty mowa to warto wspomnieć o pomysłowym rozwiązaniu w postaci zmiennego koloru podświetlenia, dopasowanego do poziomu obciążenia GPU.

iChill GeForce GTX 1070 Ti X4

Dla najbardziej wymagających Inno3D ma jeszcze asa w rękawie: iChill GeForce GTX 1070 Ti X4, kartę wyposażoną w cztery wentylatory. Trzy z nich to duże, posiadające 15 łopatek turbiny zaprojektowane tak, by zmaksymalizować przepływ powietrza. Mimo dużej prędkości obrotowej pozostają ciche (31 dB), także za sprawą specjalnych łożysk produkcji japońskiej. Czwarty wentylator wsparty technologią A.P.C.S. (Active Power Cooling System) umieszczony jest nad górną krawędzią karty, tuż nad głównymi heat-pipe'ami. Częstotliwość GPU jest identyczna jak w pozostałych modelach i wynosi 1607 MHz (1683 w trybie Boost). Tak zaawansowany system chłodzenia sprzyja podkręcaniu, więc referencyjne zegary raczej stanowią tu tylko punkt wyjścia. Podobnie jak model X3, tak i czterowentylatorowa konstrukcja została wyposażona w podświetlenie o zmiennej kolorystyce.

Wraz z każdą z nowych kart graficznych GTX 1070 Ti Inno3D otrzymujemy zestaw gratisów: licencje VRMark, 3DMark oraz gamingową podkładkę pod mysz.

Póki co, ceny prezentowanych modeli nie są jeszcze znane.