GeForce GTX 1660 Ti - najważniejsze informacje

GTX 1660 Ti zbudowana jest w oparciu o architekturę Turing. Obsługuje równoczesne operacje stało i zmiennoprzecinkowe, zunifikowaną architekturę pamięci podręcznej z 3x większą pamięcią L1 niż karta GTX 1060 oraz turbodoładowaną wydajność dzięki wykorzystaniu adaptacyjnej techniki cieniowania.

1,4 razy większa sprawność energetyczna niż architektura Pascal

Turing gwarantuje 1,4 razy większą sprawność energetyczną niż architektura Pascal, która wcześniej stanowiła standard energooszczędnych układów GPU. W rezultacie, przy poborze mocy 120 W, GTX 1660 Ti zapewnia najlepszą wydajność na wat w swojej klasie.

120 klatek na sekundę w popularnych grach

GeForce GTX 1660 Ti wyprzedza porównywalne karty graficzne wcześniejszych generacji i doskonale sprawdza się w nowoczesnych grach wykorzystujących skomplikowane cieniowanie. Jest do 1,5 razy szybsza niż karta GeForce GTX 1060 6GB i pozwala graczom osiągnąć 120 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p w popularnych grach takich jak Fortnite, PUBG i Apex Legends.

Karta GeForce GTX 1660 Ti jest wyposażona w 1536 rdzeni CUDA, 6 GB nowej pamięci GDDR6 pracującej z szybkością 12 Gb/s i jest taktowana zegarem o częstotliwości prawie 1,8 GHz (boost clock), który można z łatwością zwiększyć, aby zapewnić jeszcze lepszą wydajność.

Ponad dwie trzecie graczy PC wciąż korzysta z kart graficznych o wydajności nie przekraczającej poziomu GTX 960 - karty, która zadebiutowała na rynku w roku 2014. GTX 1660 Ti zapewnia do 3x wyższą wydajność, co czyni go doskonałym i opłacalnym ulepszeniem dla tych, którzy chcą cieszyć się znacznie większą liczbą klatek na sekundę w swoich ulubionych tytułach.

Karty GTX 1660 Ti są wspierane przez GeForce Experience, aplikację zapewniającą graczom korzystającym z PC szereg użytecznych narzędzi, w tym m.in.:

· NVIDIA Highlights - która automatycznie rejestruje najciekawsze fragmenty rozgrywki. Funkcję Highlights obsługuje już ponad 35 gier, w tym Metro Exodus, Fortnite, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, War Thunder, Shadow of Tomb Raider, Ring of Elysium, Escape from Tarkov, Hitman 2, Kingdom Come: Deliverance, Hunt: Showdown, Final Fantasy XV oraz Tekken 7.

· NVIDIA Ansel - która umożliwia graczom wykonywanie wyjątkowych zdjęć w grach. Funkcję Ansel obsługuje już ponad 70 gier, w tym Metro Exodus, Battlefield V, Hitman 2, Shadow of Tomb Raider, For Honor, Star Wars: Battlefront II oraz Final Fantasy XV. Gracze mogą udostępniać swoje ulubione zdjęcia i brać udział w comiesięcznych konkursach organizowanych w serwisie Shot with GeForce.

· NVIDIA Freestyle - która pozwala graczom dostosować wygląd ich gier dzięki technice post-processingu. Filtry mogą zamieniać rozgrywkę lub zdjęcia w obraz olejny lub akwarelę, bądź też nadawać im wygląd, który przypomina styl retro lat osiemdziesiątych.

Dostępność i ceny

Karty graficzne GeForce GTX 1660 Ti są dostępne już dziś od wiodących dostawców kart rozszerzeń, takich jak ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY i Zotac. Ich ceny zaczynają się od 1339 zł.

Przygotuj się na Anthem

Dzisiaj został również opublikowany nowy sterownik Game Ready obsługujący karty GeForce GTX 1660 Ti i posiadający optymalizacje dla gry Anthem.