GeForce RTX 3060 Ti coraz bliżej

Dostrzeżony na zdjęciach

Premiera kart z serii RTX 3000 przysporzyła Nvidii wiele problemów. Jeszcze niedawno pojawiły się pogłoski o anulowaniu modeli 3070 i 3080 w wersjach z podwojoną ilością pamięci, a niepewny stał się też los RTX-a 3070 Ti. Od jakiegoś czasu dużo mówi się natomiast o modelu RTX 3060 Ti. Jego specyfikację znamy już od jakiegoś czasu, a wczoraj pojawił się jeszcze jeden, potwierdzający istnienie karty przeciek.

Na temat GPU napisał portal VideoCardz, który dotarł do wyglądających wiarygodnie fotografii sprzętu oraz jego opakowania. Mowa o modelu wyprodukowanym przez zewnętrznego partnera, czyli firmę Gigabyte. Odnalezione przez serwis zdjęcia wyglądają na wykonane przez profesjonalnego fotografa w celach promocyjnych.

Są one wiarygodne tym bardziej, że w podobnym czasie ukazało się też dużo mniej profesjonalne zdjęcie identycznego pudełka, opublikowane przez sklep internetowy z Arabii Saudyjskiej. Materiały pozwalają wywnioskować, że będzie to model bardziej kompaktowy od poprzedników, co powinno ucieszyć właścicieli komputerów z mniejszymi obudowami.

Co wiemy w tym momencie?

Najprawdopodobniej parametr TDP karty będzie wynosił mniej więcej 200 W, co sugeruje obecność pojedynczej, 8-pinowej wtyczki do ładowania. Opakowanie sugeruje też, że użytkownicy otrzymają w 8 GB pamięci GDDR6, czyli tyle samo co w przypadku RTX 3070. Karta ma być ponadto wyposażona w 4864 rdzenie CUDA, 152 rdzenie Tensor oraz 38 rdzeni RT.

Jej cena w USA wyniesie około 400 dolarów (ok. 1550 zł). GPU nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany, już teraz wiemy jednak, że podobnie jak inne RTX-y 3000 zadebiutuje nieco później, niż planowano. Prawdopodobna data to 2 grudnia.

fot. Nvidia