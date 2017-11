Genesis wprowadza nowe słuchawki

Radon 720 korzysta z systemu Virtual 7.1, którego mocną stroną ma być przestrzenne rozchodzenie się dźwięku. Inną zaletą słuchawek, którą chwali się Genesis, są duże przetworniki 50 mm, nauszniki izolujące dźwięki z tła, a także czuły mikrofon z funkcją redukcji szumów. Wszystkie te cechy mają sprawić, iż Radon 720 doskonale nadaje się do gier i słuchania muzyki.

Producent przekonuje, że zadbał również o to, by jego słuchawki były wygodne. Wspomniane już nauszniki mają być bardzo miękkie, to samo tyczy się też opaski umieszczonej pod pałąkiem. Wszystko to oparte jest o trwałą, metalową konstrukcję. Radon 720 posiada także długi kabel w oplocie - solidny i odporny na przetarcia.

Zdaniem Genesis mocną stroną Radon 720 ma być zaawansowane oprogramowanie, dzięki któremu użytkownik może modyfikować czerwone podświetlenie LED, a także wpływać na brzmienie urządzenia. Prócz tego na słuchawce znajduje się regulator głośności.

Słuchawki Radon 720 kosztują około 199 zł.