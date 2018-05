Gianluigi Buffon dołącza do World of Tanks na PC

Piłkarz został ambasadorem gry i wystąpił w nowym materiale wideo o czołgach rodem ze słonecznej Italii. Dzięki pasji i energii Buffona powstał spot łączący emocje znane z boisk piłkarskich i z wirtualnych pól bitew. Co więcej, Buffon został dowódcą czołgów i trafił do gry.

„Zawsze na swej drodze znajdziesz nowe wyzwania, ale Twoi koledzy z drużyny są po to, aby Cię wspierać. Mając dodatkowo kilka czołgów za sobą, sprawy zdają się znacznie łatwiejsze," mówi Gianluigi Buffon. „Jeśli jesteś gotowy, jeśli masz to, co trzeba - dołącz do mnie w World of Tanks!"

World of Tanks na PC to popularna gra sieciowa z ponad 160 000 000 zarejestrowanych graczy na całym świecie. Oddana społeczność graczy uwielbia historię, współpracę w bitwach i walki czołgów. Wraz z premierą nowej linii gracze mogą odkrywać unikatowe jednostki. A Buffon będzie z nimi podczas tej wspaniałej podróży po włoskiej myśli technologicznej.

Na odkrycie czeka 11 nowych czołgów - na pierwszych poziomach czekają szybkie, lekko opancerzone maszyny, których mobilność może zaskoczyć nieuważnego przeciwnika. Maszyny ze środka drzewka technologicznego zyskują na sile ognia i ochronie przeciwko wrogom. Na najwyższych poziomach czekają najsilniejsze czołgi zaprojektowane po II wojnie światowej. Na szczególną uwagę zasługuje unikatowa dla tych maszyn nowa mechanika ładowania. Jest to połączenie bębna z systemem jednostrzałowym. Po wystrzeleniu, bęben rozpoczyna przeładowanie. Im więcej pocisków jest załadowanych, tym szybciej jest ładowana pusta część magazynka. Załadowanie pierwszego pocisku trwa najdłużej, każdego kolejnego coraz krócej. Jeśli nastąpi wystrzał zanim pocisk zostanie w pełni załadowany, przeładowanie jest przerywane i rozpoczyna się od nowa. Odpowiednie wykorzystanie tej nowej mechaniki w grze może dać przewagę na polu bitwy.