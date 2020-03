Głośnik Bluetooth Uxbridge firmy Marshall

Portfolio koncernu Marshall, znanego z produkcji komponentów muzycznych, poszerzyło się o kolejny głośnik Bluetooth. Już poprzednie sprzęty tego typu firma prezentowała na wysokim poziomie, jednak nowy głośnik jest jeszcze bardziej rozbudowany.

Marshall Uxbridge to głośnik o wymiarach 128x168x123 mm i wadze 1,39 kg; ma moc 96 dB, a pasmo przenoszenia wynosi od 54 do 20 000 Hz. Sprzęt – jako pierwszy z modeli oferowanych przez Marshalla – pozbawiony jest obsługi za pomocą potencjometrów. Zamieniono je na zwyczajne, popularne przyciski. Marshall Uxbridge wspiera Bluetooth w wersji 5.0, a do tego umożliwia łączenie w popularnym ostatnio systemie multiroom. Dzięki tej opcji można odtwarzać muzykę na różnych głośnikach.

Co istotne, najnowszy głośnik koncernu Marshall wyposażono w obsługę Apple AirPlay 2, Aleksy Amazona i Asystenta Google. Wsparcie dla Apple'a znalazło się w sprzętach firmy po raz pierwszy. Do tego dojdzie obsługa mniej znanej usługi Tencent Xiaowei. Głośnik, który będzie też obsługiwał Spotify Connect, pozwoli na odtwarzanie swoich zapisanych playlist wprost z aplikacji. Alexa odtworzy też muzykę z innych najpopularniejszych serwisów muzycznych.

Głośnik wyposażono w połączenie z Wi-Fi. Po przedstawieniu mu komendy nie tylko odegra on wybrane utwory, ale też poinformuje nas o tym, jaka zapowiada się w danym dniu pogoda, i zareaguje na polecenia związane z inteligentnymi urządzeniami w mieszkaniu. To użyteczna funkcja głośnika Bluetooth, bo otrzymujemy w nim i odtwarzacz muzyki, i asystenta, i centrum dowodzenia obiektami smart.

Wygląd Uxbridge'a nawiązuje do klasyków Marshalla – urządzenie przypomina wzmacniacz do gitary. Poza wymienionymi funkcjami firma przygotowała specjalną apkę Marshall voice app, za pomocą której można dostosować ustawienia głośnika zarówno pod kątem wyboru asystenta, jak i dopasowania equalizera.

fot. Marshall