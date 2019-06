Głośnik bezprzewodowy JBL Charge 3 Stealth

JBL Charge 3 Stealth to specjalna edycja głośnika JBL Charge 3 bazująca na najlepszych rozwiązaniach tego modelu. W pełni bezprzewodowa łączność oraz możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych, a przede wszystkim najwyższa jakość brzmienia to cechy wyróżniające JBL Charge 3 Stealth. Dzięki temu głośnikowi można rozkręcić imprezę wszędzie, nawet przy basenie czy w deszczu. Dzięki klasie wodoodporności na poziomie IPX7 głośnik można bezpiecznie zanurzać w wodzie na głębokość do 1 metra maksymalnie na pół godziny. Wbudowany akumulator zapewnia do 20 godzin pracy, a dzięki wbudowanemu wyjściu USB umożliwia też ładowanie urządzeń zewnętrznych.

Głośnik JBL Charge 3 Stealth posiada również wbudowany mikrofon, a dzięki funkcji tłumienia hałasu prowadzone za jego pośrednictwem rozmowy telefoniczne są krystalicznie czyste. Technologia JBL Connect pozwala na połączenie ze sobą dwóch głośników wyposażonych w tę technologię i zintensyfikowanie wrażeń odsłuchu.

Z głośnikiem połączyć można maksymalnie 3 smartfony lub tablety, z których muzyka może być puszczana naprzemiennie. budowę głośnika JBL Charge 3 Stealth wykonano z trwałego materiału wykończonego gumowanymi elementami. Całość prezentuje się stylowo i jest bardzo wytrzymała. Dwie osadzone na bokach membrany pasywne dodatkowo wzmacniają bas.

Sugerowana cena detaliczna: 669 zł.