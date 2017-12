Głośnik i power bank w jednym

- Głośnik jest idealnym gadżetem dla wielbicieli muzyki. Mocna bateria o pojemności 4000 mAh umożliwia korzystanie z niego przez kilka godzin. Dodatkowo funkcja power banka pozwala w każdej chwili podładować nasz telefon. Dzięki temu urządzenie to z powodzeniem można wykorzystywać zarówno w domu, jak i w czasie wyjazdów. - mówi Krystian Zieliński, odpowiedzialny za dział sprzedaży DGM w Polsce.

Muzyka może być przesyłana do głośnika BA-10 bezprzewodowo przez Bluetooth w wersji 4.2. Można także włożyć do niego kartę micro SD z wybraną playlistą. Wbudowane wejście AUX (3.5mm) przydaje się, jeśli używany odtwarzacz muzyczny nie obsługuje technologii Bluetooth. Wystarczy wówczas podłączyć do niego przewód audio i można swobodnie słuchać ulubionych piosenek.

Głośnik jest także power bankiem o pojemności pojemności 1000 mAh, co pozwala zasilić o około 20% dowolne urządzenia ładowane z portu USB. Model BA-10 jest niewielkich wymiarów (180 x 70 x 65 mm), więc swobodnie można go ze sobą zabrać na wyjazd. Urządzenie obsługuje dodatkowo połączenia głosowe.

Moc głośnika to 5 W, dzięki czemu można cieszyć się dobrymi dźwiękami w określonej odległości od źródła muzyki. Pasmo przenoszenia to 50 - 18KHz.

Głośnik będzie dostępny w Auchan w cenie 99,90 zł.