Gmail walczy z wyłudzaniem danych

Poznasz nadawcę po logotypie.

Google testuje w pakiecie G Suite kolejne zabezpieczenia przed pishingiem, czyli podszywaniem się pod inne osoby lub firmy w celu wyłudzenia danych.

Nowa funkcja polega na wprowadzeniu do e-maili zweryfikowanych logotypów firm. Ma to uwiarygodnić wysyłającego wiadomość. Taki logotyp będzie w postaci awatara, dzięki czemu odbiorca od razu rozpozna, czy wiadomość jest prawdziwa i czy nikt nie podszywa się pod nadawcę.

Standardy weryfikacji

W celu sprawdzania nadawców wiadomości Google wdroży standard BIMI (Brand Indicators for Message Identification). Firmy, które chcą posługiwać się w e-mailach zatwierdzonym logotypem, muszą również przejść proces weryfikacji DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Confformance). To najskuteczniejsza metoda uwierzytelniania poczty.

Połączenie standardu BIMI z protokołem DMARC ma powstrzymać oszustów przed fałszowaniem adresu nadawcy. W praktyce oznacza to, że zatwierdzone logotypy będą miały specjalne oznaczenie, podobne do tego, które znamy choćby z mediów społecznościowych. Tam pojawiają się one przy zweryfikowanych kontach celebrytów i marek.

Funkcja będzie testowana w kolejnych tygodniach na wybranej liczbie użytkowników korzystających z G Suite. W testach wezmą udział także dwa urzędy certyfikacji: Entrust Datacard i DigiCert.

Będzie bezpieczniej w Google Meet

Google testuje również nowe zabezpieczenia w programie Google Meet. Na przykład nieproszeni goście nie będą mogli bez końca podejmować prób wejścia na spotkanie, z którego zostali wyrzuceni. Po wielokrotnej odmowie nie będzie można wysyłać kolejnych próśb. Google będzie też oznaczał złośliwe linki udostępnione w konwersacji.

Także administratorzy G Suite otrzymają nowe opcje kontroli w pakiecie usług oraz narzędzia zapobiegające utracie danych.

fot. Gabrielle_cc – Pixabay