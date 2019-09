Google One: automatyczny backup telefonu

Funkcja automatycznego backupu informacji zapisanych w aparacie działającym pod kontrolą Androida jest oferowana wszystkim subskrybentom Google One.

Płatną usługę przechowywania danych w chmurze – Google One – przedstawiono w maju 2018 roku. Użytkownicy mają do wyboru sześć abonamentów, pozwalających skorzystać z przestrzeni od 100 GB (za 8,99 zł miesięcznie) do 30 TB (za 1399,99 zł miesięcznie).

Archiwizacja danych ze smartfona obejmuje wykonywanie kopii zapasowych tekstów, kontaktów i aplikacji. Ponadto zapisywane są zdjęcia i materiały wideo (w oryginalnej jakości) oraz wiadomości multmedialne (MMS). Nowa usługa ułatwia zabezpieczanie danych i odzyskiwanie ich w przypadku utraty aparatu. Backup był możliwy już wcześniej, ale wymagał użycia wielu osobnych apletów. Przykładowo, kopia zapasowa zdjęć jest wykonywana również przez program Zdjęcia Google'a.

fot. Google