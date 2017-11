Google Pixel 2 - kolejne problemy

Usterka pojawia się głównie w mniejszym modelu Pixel 2 i należy ją uznać za poważną, ponieważ uniemożliwia prowadzenie rozmów głosowych. Co ciekawe, nie można tego uznać za problem dotyczący samego modułu, ponieważ we wszystkich innych sytuacjach mikrofony w wadliwych egzemplarzach działają prawidłowo. Jest to więc błąd systemowy, który powinien być jak najszybciej naprawiony przez Google.

Google nie może zaliczyć debiutu smartfonów Pixel 2 do udanych. Urządzenia borykają się bowiem z licznymi wadami fabrycznymi, szczególnie model XL. Jego ekran w wielu przypadkach zmaga się ze zmianą odcieni kolorów przy patrzeniu pod kątem. Biel przybiera odcień niebieski, a czerń widocznie robi się szara.



Poza tym, w ostatnim czasie pojawiło się wiele skarg na wypalone przyciski systemowe, których kontury wyświetlane są nawet wtedy, gdy pasek funkcyjny jest schowany. Co więcej, okazuje się, że do klientów została również wysłana partia urządzeń bez zainstalowanego systemu operacyjnego.