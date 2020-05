Google Play Music zostanie zamknięte

Google chce wygasić jedną ze swoich usług muzycznych.

Z Google Play Music korzysta coraz mniej użytkowników. Wynika to nie tylko z silnej konkurencji, ale też z istnienia YouTube Music. Firma coraz mocniej stawia na promocję i rozwój tej drugiej platformy, zachęcając jednocześnie użytkowników do przesiadki.

Początek końca

Koncern wprowadził już możliwość przeniesienia biblioteki utworów z Play Music. Transfer danych ogranicza się do wciśnięcia jednego przycisku. Podobnie jak w przypadku innych aktualizacji Google'a poprawka ma stopniowo docierać do kolejnych użytkowników. Będzie jej towarzyszyć e-mail z instrukcją przeniesienia danych.

Powolne wygaszanie

Choć Google nie podaje jeszcze konkretnych dat, to taka decyzja oznacza powolne zamierzanie do zamknięcia usługi. Najprawdopodobniej nastąpi ono jeszcze przed końcem tego roku. Jest to ze strony firmy dość logiczne posunięcie, skoro obie platformy i tak by ze sobą konkurowały, a przewagą YouTube Music jest przede wszystkim brak ograniczenia do Androida.

fot. Google