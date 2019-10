Google Stadia ruszy jeszcze w tym roku

15 października br. Google ogłosił na swojej nowojorskiej konferencji, że Google Stadia ruszy 19 listopada br. Na początku usługa będzie dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz niektórych państwach Europy. Na liście znalazły się: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Belgia, Irlandia i Holandia. Przy wyborze tych lokalizacji koncern kierował się stopniem rozwinięcia architektury sieciowej. Na polską wersję musimy więc jeszcze poczekać - nastąpi ona prawdopodobnie około 12 miesięcy po amerykańskiej premierze.

Znane są też ceny Stadii. Abonament Pro będzie kosztował 9,99 euro (ok. 45 zł). W ramach tej sumy gracze będą mogli cieszyć się jakością 4K z obsługą dźwięku przestrzennego 5.1 oraz zyskają dostęp do około 30 gier. Z czasem oferta gier będzie się zwiększać.

Abonament to jednak nie jedyny sposób korzystania z usługi. W 2020 roku pojawi się darmowa wersja Google Stadii. W tym przypadku trzeba będzie wykupić jednak dostęp do każdej gry, a rozdzielczość będzie ograniczona do 1080p (za to użytkownik dostanie ją na stałe).

Google rozpoczął też sprzedaż pakietu Founder Edition. W jego skład wchodzi Chromecast (specjalne urządzenie do streamowania), kontroler Google Stadia oraz dwa kody na trzymiesięczny abonament Pro. Taki pakiet kosztuje 129,99 euro (ok. 560 zł).

fot. Google