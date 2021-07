Google, Volkswagen i Toyota pracują nad OS-em dla samochodów

Uniwersalne rozwiązanie

Samochody są coraz bardziej naszpikowane elektroniką. Oprogramowanie do zarządzania wszystkimi funkcjami pojazdu stało się w branży motoryzacyjnej powszechne. Obecnie większość producentów korzysta jednak głównie z autorskich rozwiązań, albo dopiero je opracowuje. Już wkrótce może jednak pojawić się standard w postaci systemu operacyjnego dla pojazdów.

Nie na własną rękę

Google ogłosił, że pracuje nad własną, samochodową wersji Androida (AAOS). Firma chce, aby zarządzał on jak największą liczbą funkcji samochodów, więc zaprosiła do współpracy Volkswagena i Toyotę – dwa koncerny motoryzacyjne produkujące łącznie 10 milionów aut w ciągu roku. Google chce, by AAOS stał się za jakiś czas oprogramowaniem zgodnym z dowolnym nowo wyprodukowanym samochodem. Do końca 2021 roku, koncerny Volvo i General Motors mają rozpocząć sprzedaż 10 modeli korzystających z oprogramowania Google’a.

Współpraca nie oznacza, że wspierające twórców Androida firmy rezygnują z rozwoju własnych narzędzi. Volkswagen do końca 2024 roku ma wydać nową wersję swojego VW.OS 2.0, a Toyota chce udostępnić autorski Arene OS w domenie publicznej. Wszystkie strony zakładają jednak, że współpraca ostatecznie przyniesie korzyść każdej z firm.

fot. Pixabay