Google certyfikuje system operacyjny Fuchsia

Na ślady Fuchsia OS natknięto się na stronie organizacji Bluetooth SIG.

Zajmująca się tworzeniem nowych standardów łączności radiowej organizacja wspomina o nowym systemie Google'a w opisie aplikacji Sapphire, służącej do obsługi komunikacji bezprzewodowej. Oznacza to, że tajemniczy OS Google’a przeszedł pomyślnie certyfikację organizacji.

Zamiast Androida?

Wciąż jednak wiemy na jego temat niewiele więcej niż w 2016 roku, kiedy informacje o nim przypadkowo wyciekły na GitHubie. Początkowo spekulowano, że to zbieranina różnych pomysłów, ale wygląda na to, że firma wciąż pracuje nad zastąpieniem Androida.

Wciąż trwać mają wewnętrzne testy tego bazującego na nowym mikrojądrze systemu. Google nie bazuje tym razem na kodzie Linuksa. System ma być napisany w taki sposób, by dało się go uruchomić przynajmniej na części dopuszczonych już do sprzedaży urządzeń. Prawdopodobnie będzie też zgodny z istniejącą już pulą aplikacji. Najważniejszą cechą projektu ma być dużo dłuższa lista urządzeń, na których może działać.

Ciekawe, kiedy Google zdecyduje się opublikować na temat nowego systemu coś więcej...

