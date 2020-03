Google chce usprawnić technologię AR dla smartfonów

Wygląda na to, że Google pracuje nad nową metodą rozpoznawania obiektów 3D, co może posłużyć do stworzenia ciekawych doświadczeń związanych z rzeczywistością rozszerzoną (augmented reality, AR). Dokładniejsze skalowanie rozmiarów obiektu przez kamery ma służyć lepszemu dopasowaniu go do świata rzeczywistego.

Google pochwalił się na swoim blogu stworzeniem MediaPipe Objectron – nowej metody wykrywania obiektów 3D w czasie rzeczywistym. Umożliwia ona rozpoznawanie trójwymiarowych obiektów na obrazach 2D, a następnie szacowanie ich kształtu za pomocą technik uczenia maszynowego. Gromadzone dane pozwalają na wyznaczanie obwiedni trójwymiarowych obiektów w czasie rzeczywistym na urządzeniach mobilnych.

Firma pochwaliła się na swoim blogu pierwszymi efektami prac i dokładnie objaśniła, na czym polega przetwarzanie elementów. Wyniki są bardzo obiecujące. Technologia pozwala umieszczać na podglądzie obiekty zobrazowane jak elementy rzeczywiste, co umożliwi np. obejrzenie mieszkania z wymarzonymi meblami.

Wygląda na to, że czeka nas interesujący rok pod kątem rozwoju AR. Najprawdopodobniej własną technologię tego typu pokaże wkrótce również Apple.

fot. Google