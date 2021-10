Google dostarczy wiadomości z ostatniej chwili podczas ważnych wydarzeń

Wielkie chwile dla Google'a?

Nad Big Moments zespół Google'a pracuje od ponad roku. Bezpośredni imperatyw do przyśpieszenia prac nad uruchomieniem nowego narzędzia pojawił się w styczniu, kiedy koncern miał problemy z dostarczeniem najnowszych informacji w gorącym momencie ataku na Kapitol.

Pracownicy firmy zdali sobie sprawę, że wyszukiwarka Google jest zwykle miejscem, w którym ludzie uzyskują informacje o jakimś wydarzeniu, gdy się ono już zakończyło. Z kolei Twitter i Facebook to serwisy, w których ludzie szukają wiadomości, gdy wydarzenie jeszcze trwa. Big Moments mają połączyć te dwie role, stając się kompleksowym źródłem wiadomości, niezależnie od tego, czy użytkownik potrzebują informacji o tym, co wydarzyło się wczoraj, czy też szczegółów na temat tego co właśnie się dzieje.

Dodatkowo nowa funkcja dostarczy odpowiedniego kontekstu dla ważnych informacji – od kryzysów zdrowotnych i terroryzmu po wydarzenia rozrywkowe i sportowe w miarę ich rozwoju. Jeśli informacja będzie dotyczyć np. huraganu, Big Moments podadzą wiarygodne fakty dotyczące liczby zgonów i osób poszkodowanych, a także informacje o częstotliwości huraganów w okolicy.

Funkcja jest obecnie testowana.

fot. Photo Mix – Pixabay