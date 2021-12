Google i Meta prześlą dane transpacyficznym kablem

Przez Pacyfik

Google i Meta starają się się o pozwolenie na przesyłanie danych podmorskim kablem światłowodowym łączącym Stany Zjednoczone z Azją. Zdaniem administracji USA, jest to konieczne ze względu na rosnący ruch internetowy między tym państwem a Tajwanem, Filipinami i Hongkongiem.



Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) ma przyznać koncernom Google i Meta koncesję na korzystanie z podmorskiej sieci światłowodów Pacific Light Cable (PLC). Łączna długość kabli PLC to 8000 mil (ok. 13 tys. km).

Niektóre agencje rządu USA zasugerowały koncernom Big Tech, aby zrezygnowały z wykorzystania podmorskiego światłowodu w celu przesyłania danych do kontrolowanego przez Pekin Hongkongu.



Meta stara się o przyznanie koncesji na korzystanie z podmorskiego kabla łączącego USA z Filipinami, a Google poprosił o zgodę na połączenie z Tajwanem.

fot. blickpixel – Pixabay