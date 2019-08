Google ma problem, który niszczy go od środka

Gigant boryka się w ostatnich latach z wieloma problemami. Wystarczy wspomnieć ubiegłoroczne oskarżenia o molestowanie seksualne kadry kierowniczej korporacji i związane z tym publiczne protesty, wycofanie się z cenzurowanej wersji Google Search dla Chin czy pozwy sądowe wniesione przez byłych pracowników, którzy oskarżyli firmę o cenzurowanie ich wypowiedzi politycznych i zwalnianie.

Geniuszom wiele się wybacza

Jak wynika z dziennikarskiego dochodzenia, przeprowadzonego przez magazyn Wired, jednym z głównych źródeł tych problemów jest standard kulturowy korporacji, w którym zakorzeniona jest szeroka akceptacja dla wybitnie uzdolnionych pracowników firmy, nawet jeśli ich zachowanie pozostawia wiele do życzenia. Problem ten najlepiej streszcza wypowiedź Erica Schmidta, byłego dyrektora generalnego Google'a udzielona The Wired na początku tego roku: – Potrzebujemy tych wszystkich „nienormalnych", ale zdolnych, ponieważ to oni w większości przypadków mają najlepsze pomysły i produkty. Mowa tu m.in. o używanym przez miliardy ludzi na całym świecie Gmailu czy Mapach i Tłumaczu Google'a.



Robaczywa kultura

Jednym z owych wybitnych pracowników, wymienionych przez The Wired, był kultowy „ojciec" Androida Andy Rubin, który opuścił siedzibę firmy w Mountain View w październiku 2014 roku z pakietem wyjściowym w wysokości 90 milionów dolarów po tym, jak został oskarżony przez jedną z pracownic Google'a o to, że zmuszał ją do seksu oralnego w pokoju hotelowym podczas delegacji. Ówczesny szef Google, Larry Page, zawarł z Rubinem porozumienie, na mocy którego dostał on tak wysokie odszkodowanie za dobrowolne odejście, i nie szczędził ciepłych słów na odchodne. To jest właśnie robak, który zjada Google'a od wewnątrz – standardy kulturowe korporacji pozwalają menedżerom doceniać niektórych pracowników tak bardzo, że nawet po wiarygodnych oskarżeniach opuszczają firmę z ogromną premią i bez konsekwencji.



