Google ogłasza Androida 10 Go

Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich wydań Androida, również przy „dziesiątce" Google zdecydował się na wprowadzenie wydania Go. Android 10 Go Edition to specjalna wersja systemu przeznaczona dla telefonów dostępnych w niższych cenach.

Poprawiona w nim została płynność ładowania aplikacji o 10 procent względem poprzedniej wersji Go. Jest to możliwe dzięki odchudzeniu systemu i zmniejszeniu łącznego rozmiaru plików. Oszczędniej zasobami gospodarują też usługi Google'a. Ponadto usprawniono czyszczenie pamięci z niepotrzebnych plików. Wszystko to sprawi, że korzystanie z tanich smartfonów będzie bardziej komfortowe. A mówimy o urządzeniach kosztujących poniżej 30 dolarów, produkowanych z myślą o krajach najbiedniejszych.

Najciekawszą nowinką jest jednak Adiantum - system szyfrowania opracowany przez Google'a w taki sposób, by nie obciążał sprzętu. Zdaniem firmy ma zapewnić również tanim smartfonom bezpieczeństwo na poziomie porównywalnym do gwarantowanego w urządzeniach z najwyższej półki, a przy tym nie wpłynie na płynność działania.

Oczywiście wersja Go ma wiele braków względem pełnoprawnego Androida. Google z każdą kolejną edycją stara się jednak zacierać różnice - tym razem postanowiono dodać pełnoprawnego Asystenta Google i funkcję czytania na głos wyświetlanego tekstu. Ulepszono również grupującą zdjęcia aplikację Gallery Go. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji program automatycznie segreguje fotografie według różnych kryteriów.

Pierwsze smartfony z Android 10 Go Edition trafią do sprzedaży jesienią.

fot. Google