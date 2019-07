Google poszerza funkcję szybkiego parowania słuchawek Bluetooth

Po dwóch latach poszerzono wreszcie zasięg funkcji Android Fast Pair, która umożliwia szybkie parowanie słuchawek z Androidem. Usługa w teorii działa już od 2017 roku, tyle że ograniczona była do trzech produktów takich jak Libratone Q Adapt, Plantronics Voyager 8200 czy Pixel Buds Google'a.



Teraz jednak usługa współpracuje z kilkunastoma modelami firm: Libratone, Jaybirdy, Cleer, JBL, Anker i LG. W przyszłości, rzecz jasna, lista ta ma się wydłużyć. Wciąż nie opublikowano jednak zestawienia kompatybilnych z Fast Pair smartfonów/tabletów – docelowo Google chce, by dostęp do usługi mieli wszyscy użytkownicy sprzętu z Androidem 6.0 na pokładzie.

W praktyce działa to podobnie jak w słuchawkach AirPods Apple'a, które można sparować z urządzeniami z jabłkiem w logo w momencie otwarcia pudełeczka. Od teraz wystarczy zbliżyć kompatybilny z Fast Pair zestaw Bluetooth na niewielką odległość od telefonu/tabletu, by nawiązało się między nimi połączenie.

Drugą nowością jest funkcja „znajdź moje urządzenie", która zapamiętuje ostatnią lokalizację sparowanych komponentów, a także emituje dźwięk, jeżeli te w chwili gdy ich szukamy znajdą się w zasięgu Bluetooth.

fot. Google