Google prezentuje nowy system

Podczas tegorocznej konferencji Google I/O odbyła się oficjalna prezentacja systemu Android 12. Przedstawiciele koncernu z Mountain View poświęcili najwięcej uwagi sprawom związanym z wyglądem nowego OS-a, jednak zmiany pojawią się nie tylko w interfejsie.

Hasłem towarzyszącym prezentacji była „personalizacja". I rzeczywiście, w Androidzie 12 da się zmienić wygląd prawie każdego elementu. Co ciekawe, zmiana tapety wpłynie automatycznie na wygląd całego systemu. Zastosowany w Androidzie mechanizm ekstraktora kolorów („color extractor") odpowiada za określenie dominującego koloru tapety i dopasowanie do niego barwy przycisków, menu i paska powiadomień

Google zwraca także uwagę na przeprojektowane widżety i podkreśla fakt, że Android 12 ma działać o ponad jedną piątą (22%) szybciej niż „jedenastka".

Koncern nie omieszkał przypomnieć, że Android dominuje w świecie urządzeń przenośnych, i pochwalić się, że system zainstalowano na ponad trzech miliardach smartfonów, tabletów i inteligentnych telewizorów. Ponieważ wiąże się z tym odpowiedzialność za bezpieczeństwo i prywatność użytkowników, pojawią się nowe funkcje związane właśnie z zabezpieczeniami.

#Android12 is all about giving you simple, powerful controls for very sensitive data like your microphone, camera and location. #GoogleIO pic.twitter.com/25vigegV1s