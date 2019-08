Google rozpoczął testy Play Passa

Na usługę Apple Arcade (abonament zapewniający dostęp do pakietu gier na urządzeniach z system iOS) Google odpowiedział własną ofertą. Firma rozpoczęła właśnie testy Play Passa. Usługę oficjalnie zapowiedziano już w zeszłym miesiącu, ale aż do teraz wiedzieliśmy o niej niewiele.

Android Cental informuje, że subskrybenci otrzymają dostęp do katalogu złożonego z setek aplikacji premium. W odróżnieniu od Apple Arcade, w paczce znajdziemy nie tylko gry (w tym znane tytuły pokroju Stardrew Valley), ale też programy użytkowe. Interesujące jest to, że na liście znalazły się wymagające dodatkowej subskrypcji aplikacje do strumieniowania muzyki.

Oprócz tego abonament zapewnia korzystanie ze wszystkich programów bez reklam. Za wszystko trzeba na razie zapłacić niespełna 5 dolarów (ok. 20 zł) za miesiąc. Po upływie testów opłata może dodatkowo wzrosnąć. Nim sięgniemy po portfel, Google oferuje 10 darmowe dni na próbę.



fot. Google