Google świętuje 15-lecie usługi Książki

„Piętnaście lat temu Google Books wyruszyło w odważną podróż, aby każdy mógł uzyskać dostęp online do książek z całego świata" – napisał na blogu Haimin Lee, menedżer usługi Książki Google. Dziś Książki Google to uniwersalna kolekcja ponad 40 milionów książek w ponad 400 językach, a do jej powstania przyczyniły się biblioteki i wydawcy na całym świecie.

Stworzona przez Google'a wyszukiwarka książek wykorzystująca technologię OCR początkowo nazywała się Google Print. W 2005 r. zmieniła nazwę na obowiązujące dziś Książki Google (Google Books). Niektóre książki znajdujące się w tym serwisie można przeczytać w całości, do większości jednak jest dostępny jedynie podgląd strony tytułowej i spisu treści lub też wglądu tego w ogóle brakuje.

Więcej o książkach

Z okazji okrągłego jubileuszu usługi Google przedstawił właśnie nowy projekt Książek Google (w wersji na komputery) z narzędziami, które pomagają czytelnikom nie tylko dowiedzieć się więcej o czytanych dziełach, ale także je badać.

Nowe funkcje pozwalają użytkownikom uzyskać dostęp do opisu książki, biografii autora i wykazu innych jego prac, a także recenzji napisanych przez czytelników. Odbiorca Książek Google'a z nowej odsłony usługi dowie się również o innych (niż prezentowane) wydaniach danego tytułu, a także pozna opcje dotyczące miejsca zakupu lub wypożyczenia książki.

Ze zmienionej wersji projektu skorzystają też osoby, które sięgają po usługę Książki Google podczas prowadzenia badań literackich. Bibliografia każdej książki została umieszczona w widocznym miejscu serwisu, a narzędzie służące do cytowania pozwala cytować źródło w preferowanym formacie.

Wyszukiwarka książek i...cytatów

Prawie każdemu z nas zdarzyło się nie raz słyszeć jakieś zdanie lub cytat i zastanawiać się, jaki był pierwotny jego kontekst? Książki Google odpowiedzą na to pytanie - dzięki funkcji „Szukaj w środku" możemy wyszukiwać kluczowe frazy lub fragmenty książki. Algorytmy Google wskażą, skąd pochodzą te frazy, łącznie z numerem strony czy akapitem i wyświetlą każde ich wystąpienie w kafelkowym interfejsie.

Nowa odsłona Książek Google'a jest w dalszym ciągu integrowana z innym Google'owym projektem - Google Arts & Culture. W serwisie tym możemy poznać kultowe czy rzadkie książki pochodzące z kolekcji Książek Google'a i zagłębić się w ich unikalną historię. Google Arts & Culture proponuje również interaktywny eksperyment, który pozwala użytkownikom przeglądać kolekcję Książek Google'a za pomocą grafiki.

Polscy czytelnicy nie mogą jeszcze korzystać z nowego projektu wyszukiwarki książek (stan na 21 października br.). Na próżno też szukaliśmy informacji o literackim Noblu dla Olgi Tokarczuk w dotychczasowej wersji serwisu.

fot. Google