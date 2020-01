Google szykuje własną odpowiedź na Air Drop

Google pracuje nad własną wersją usługi Air Drop, znanej z telefonów Apple'a. Jest to funkcja pozwalająca na łatwe przerzucanie plików z urządzenia na urządzenie. Owszem, na Androidach jest to możliwe co najmniej na kilka sposobów, tyle że od zawsze brakowało oficjalnego rozwiązania Google'a. Każdy producent tworzył więc swoje własne rozwiązania, co jednak wprowadzało niepotrzebne podziały.

Koncern nie zapowiedział jeszcze oficjalnie Nearby Sharing, bo tak ma się nazywać ta funkcja, ale jej wczesną wersję testową już teraz udało się uruchomić jednemu z deweloperów z forum XDA. Dzięki temu już teraz możemy obejrzeć jej działanie na krótkim filmie. Autorzy materiału dokonali transmisji plików z wykorzystaniem Pixela 2XL oraz OnePlus 7T Pro.

To dobry znak, bo już teraz sugeruje, że Nearby Sharing raczej nie będzie ograniczone do wąskiej grupy najdroższych urządzeń, ale rzeczywiście pozwoli na powszechną komunikację między urządzeniami z Androidem.

Brak oficjalnej zapowiedzi ze strony Google nie powinien jednak na razie dziwić. Testy przeprowadzone przez XDA pokazują, że usługa czasami uszkadza kopię przekazywanego pliku. Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowa funkcja zostanie wprowadzona.

fot. Google