Google testuje aplikację wspierającą osoby z zaburzeniami mowy

Sztuczna inteligencja na pomoc

Wiele osób na całym świecie ze względu na stan zdrowia ma trudności z mówieniem i byciem zrozumianym. Udar, porażenie mózgowe, urazowe uszkodzenie mózgu lub choroba Parkinsona – wszystkie te schorzenia mogą wywoływać zaburzenia mowy. Dla takich osób Google opracował bazującą na uczeniu maszynowym aplikację Project Relate. Jej zadaniem jest ułatwienie użytkownikom komunikowania się z innymi i interakcji z Asystentem Google.

Narzędzie to oferuje funkcję zamiany mowy na tekst, zamianę mowy na mowę i jest wspierane przez Asystenta Google, dzięki czemu osoby mające trudności z mówieniem otrzymują pomoc w codziennych zadaniach.

Miliony próbek mowy

Prace nad Project Relate rozpoczęły się w 2018 roku i opierały na wynikach wieloletnich badań prowadzonych przez zespoły ds. mowy i badań Google'a, w ramach których przeanalizowano miliony próbek mowy.

Przy tworzeniu narzędzia zespoły te ściśle współpracowały z wieloma osobami z zaburzeniami w komunikacji, w tym Aubrie Lee, menedżerką marki w Google, której mowa jest zniekształcona na skutek dystrofii mięśniowej. – Jestem przyzwyczajona do patrzenia na wyraz zmieszania na twarzach osób, które nie mogą zrozumieć, co powiedziałam –mówi Lee. – Project Relate może sprawić, że zamieni się on w przyjazny śmiech uznania.

fot. Google