Google usuwa rzadko wykorzystywane funkcje Chrome'a

Google planuje wprowadzić drobne zmiany w opcjach, które pojawiają się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy paska kart w przeglądarce Chrome. Nie jest to funkcja, o której wie każdy użytkownik, ale korzystający z niej na co dzień z pewnością odczują pewne braki.

Testerzy zauważyli, że w najnowszej wersji przeglądarki dla programistów zniknęły następujące funkcje: nowa karta, zamknij inne karty, ponownie otwórz zamknięte okno, dodaj wszystkie karty do zakładek. To opcje teoretycznie rzadko wykorzystywane, ale – jak twierdzi serwis ZDNet – ostatnia próba ich usunięcia spowodowała na tyle duży protest, że firma wycofała się ze zmian. Aż do teraz.

Oczywiście jest to na razie wersja testowa, niewykluczone więc, że Google jeszcze zmieni zdanie. Warto pamiętać, że wymienione polecenia można łatwo wywołać za pomocą skrótów klawiszowych.

fot. Google