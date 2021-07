Google zachęca Apple’a do wdrożenia RCS

Lepiej niż SMS-y

Przedstawiciele Google'a ogłosili że koncern nawiązał współpracę z amerykańskim operatorem telekomunikacyjnym – firmą Verizon. Jej rezultatem ma być zrezygnowanie przez Verizona z własnego komunikatora zgodnego ze standardem RCS i zastąpienie go aplikacją autorstwa Google'a.

RCS (Rich Communication Services) to system, który - w uproszczeniu - obsługuje „ulepszone SMS-y". Wiadomości mogą mieć rozmiar do 105 MB, zawierać pliki graficzne (np. GIF) i wideo, ale przede wszystkim komunikacja użytkowników jest bezpieczniejsza. RCS pozwoli na zastosowanie szyfrowania end-to-end, co zablokuje możliwość uzyskania przez osoby niepowołane wglądu w konwersację.

Co na to Apple?

Usługa działać będzie na telefonach z Androidem, co oznacza, że wiadomości wysłane na iPhone'a, nawet zgodne ze standardem RCS... zostaną przekonwertowane do postaci zwykłego SMS-a.

Hiroshi Lockheimer, dyrektor wykonawczy Androida, zasugerował, że „inna platforma" (a więc oczywiście Apple) powinna przemyśleć swoje podejście do prywatności i bezpieczeństwa. To inteligentna narracja - Apple dotychczas wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na prywatności użytkowników. Firma jest jednak, jak wiadomo, niechętna, by rezygnować ze swojej unikalności na którymkolwiek polu – stąd zapewne ostrożnie podejdzie do propozycji wdrożenia opracowanego przez Google'a komunikatora i prawdopodobnie rozważy opracowanie własnego narzędzia zgodnego z RCS.S.

fot. Pixabay