Google zaprezentuje podczas CES 2020 możliwości platformy Coral

Google zaprezentował nowy, miniaturowy moduł akceleratora dla platformy Coral. Czujnik ma wymiary zaledwie 10x15 mm, jest więc mniejszy od amerykańskiej monety jednocentowej. Coral to platforma Google'a stworzona po to, by ułatwić budowę sprzętu zgodnego z technologią internetu rzeczy, wyposażonego w sztuczną inteligencję.

Płytka Coral Dev Board wraz z akceleratorem USB i PCIe trafiła do sprzedaży w 2019 roku, a obecnie jest już sprzedawana w 36 krajach. Podczas targów CES 2020 możemy się spodziewać wielu nowinek związanych z tą technologią. Google zapowiada, że przygotowało na to spotkanie różnorodne demonstracje możliwości nowego modułu.

Komponenty produkowane przez Google'a posłużyły już do stworzenia wielu inteligentnych systemów wykorzystywanych na przykład w opiece zdrowotnej, rolnictwie czy technologiach wspomagających funkcjonowanie miast. Coral sprawdza się dobrze również w trybie offline i przy ograniczonej łączności. Nowy moduł ma się przyczynić do zwiększenia jego funkcjonalności.

