Gra Paczka 3 coraz bliżej

Polscy gracze i branża technologiczna łączą siły, by wesprzeć Szlachetną Paczkę. W dniach 27–30 maja odbędzie się charytatywny stream Gra Paczka. Jest to już trzecia odsłona gamingowego wydarzenia, podczas którego najlepsi polscy e-gracze prowadzą transmisje na żywo, zachęcając oglądających do wpłat na rzecz Szlachetnej Paczki. Środki zebrane w nadchodzącej edycji pozwolą organizatorom programu dotrzeć do miejsc i osób, którym nie pomógł dotąd nikt inny.

Streamy w ramach akcji Gra Paczka 3 będzie można oglądać na kanale głównym wydarzenia w serwisie Twitch (https://www.twitch.tv/grapaczka) oraz na stronie www.grapaczka.pl. Gracze mogą dołączyć także do społeczności Gra Paczki w aplikacji Discord (https://discord.com/invite/e76UZcTTpf).

W poprzednich edycjach Gra Paczki udało się zebrać ponad 650 000 zł. Gra Paczka 3 będzie ponad 70-godzinnym wydarzeniem, które pomoże finansowo Szlachetnej Paczce. Aby dotrzeć ze wsparciem do nowych potrzebujących, którym nie pomaga nikt inny, potrzebne są konkretne działania. Utworzenie 600 rejonów pomocy Szlachetnej Paczki, rekrutacja i przeszkolenie ponad 10 tysięcy wolontariuszy z całej Polski – każda wpłata dokonana w trakcie trzeciej edycji Gra Paczki zostanie przeznaczona na realizację tych celów.

Do udziału w charytatywnym streamie Szlachetnej Paczki zaproszeni są zarówno ci, którzy po prostu chcą komuś pomóc, jak i amatorzy dobrej zabawy. O tę ostatnią zadbają Aleks Makowski, AlbanPL, Anianiania, Baniak, Bonkol, Bonnguś, Brunecia, CTSG, CzugA, Demonidias, Diger, Grzegorz Rycko, HighStyled, Kaluch, Karolek, KromkaChleba, kycu, Lucek, Łosiu, Miniuwa, Niklaus, Nitek, Nexos, Patryk Krutyj, PC by TQ, Seto, Sheo, SirMisiek, Slayproxx, Xemtek, Yuuhi i wielu innych.

Podczas wydarzenia każdy aktywny wpłacający może liczyć także na miejsce w prowadzonym na bieżąco rankingu oraz cenne nagrody ufundowane przez partnerów Gra Paczki. Są wśród nich m.in. All In! Games, CD PROJEKT RED, MSI, Razer, SPC Gear.

W wydarzenie angażują się także agencje Fantasyexpo, Gameset (grupa LTTM) oraz JaRock. Patronat medialny nad Grą Paczką objęli: CD-Action, Esport Now, PC-Format i Gry-online.pl.

fot. Szlachetna Paczka