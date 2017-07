Gra na 4 fajery

Huawei zleciło badania, z których wynikło, że aż 40 proc. użytkowników tabletów ogląda na nich filmy. Mało odkrywcze rezultaty były najwyraźniej podstawą do wyposażenia MediaPad M3 lite w aż 4 głośniki, spięte w zestaw grający dzięki technologii o nazwie SWS 3.0. Przetworniki stworzone przy współpracy z firmą Harman Cardon mają, według materiałów prasowych, dostarczyć wrażeń „porównywalnych do tych kinowych". Schodząc na ziemię i patrząc realistycznie możemy się spodziewać dobrego efektu stereo. Przy czym funkcja dostosowania ułożenia głośników do pozycji tabletu (pionowej lub poziomej) brzmi bardzo sensownie.

W tym samym, wspominanym wcześniej, badaniu firma SW Reaserch odkryła, że aż 51 proc. posiadaczy tabletów korzysta z nich podczas podróży. Miejmy nadziej, że nie będą oni zmuszać współpasażerów do mimowolnego wsłuchiwania się w dźwięki filmowego seansu - bez względu na to, jak wysoką jakość zaoferują głośniki MediaPad M3 lite.

MediaPad M3 lite - ekran 10,1 cala (1920x1200 pix), procesor Snapdragon 435, pamięć RAM 3GB, flash 16/32 GB, akumulator 6600 mAh, wymiary 241x171x7.1 mm, waga 460 g, cena: około 1600 zł za wersję 32 GB.