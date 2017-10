Grabber dla streamerów, którzy cenią sobie jakość

Najważniejsza w grabberach jest oczywiście jakość nagrywania. Live Gamer HD 2 pozwala rejestrować i streamować nieskompresowane filmy w 1080p i przy 60 klatkach na sekundę. Jeśli jednak użytkownik z różnych powodów zamierza skompresować materiał, nic nie stoi na przeszkodzie, by to zrobić.

Początkujący autor też skorzysta

Czy do korzystania z grabbera potrzebna jest fachowa wiedza? Na szczęście nie: urządzenie AVerMedii korzysta z technologii plug&play, dzięki czemu użytkownik posiadający Windows 10 nie musi martwić się o instalowanie sterowników. Wystarczy podłączyć Live Gamer HD 2 do gniazda komputera i sprzęt będzie gotowy do pracy.

Wiele możliwości współpracy

Grabber wyposażono zarówno w wejście HDMI, jak i analogowy port 3.5 mm. Dzięki takiemu rozwiązaniu Live Gamer HD 2 współpracuje nie tylko z PC-tami i konsolami, ale również z mikserami do miksowania dźwięku.

Zapewnij widzowi show

Live Gamer HD 2 posiada oprogramowanie RECentral 3, które ma pomóc użytkownikowi w przyciągnięciu i utrzymaniu widzów na swoim kanale, umożliwiając m.in. wstawianie interaktywnych elementów czy atrakcyjniejszego tła. Co więcej, twórca może na bieżąco edytować materiał, a gdy już skończy, udostępnić go przez wciśnięcie jednego przycisku.

Grabber Live Gamer HD 2 kosztuje około 880 zł.