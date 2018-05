Green Cell AK50 - uniwersalny hub USB-C 7 w 1

Wszechstronność

W adapterze Green Cell znajduje się 7 wejść, które rozszerzają funkcjonalność różnego rodzaju urządzeń. Wśród nich znajdziemy: 1x USB-C, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, 1x SD oraz 1x microSD.

Funkcjonalność

Green Cell AK50 to szczególnie przydatne rozwiązanie dla posiadaczy najnowszych urządzeń wyposażonych jedynie w port USB-C np. Macbooków lub jako zamiennik stacji DeX dla nowych smartfonów Samsunga. Może być także stosowany z innymi telefonami z USB typu C. Adapter wspiera rozdzielczość 4K, dzięki czemu użytkownik może przesyłać obraz z laptopa na telewizor bez utraty jakości. Zaimplementowana technologia Power Delivery za sprawą systemu pass-through pozwala na korzystanie z akcesorium bez utraty możliwości ładowania. Hub USB-C Green Cell obsługuje także szybkie ładowanie, dzięki któremu możliwe jest naładowanie innych urządzeń nawet do 4x szybciej.

Cena detaliczna urządzenia wynosi 199,95 zł.