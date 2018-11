HAMMER TITAN 2 - pancerny smartfon w Biedronce

TITAN 2 to model, który wyróżnia wytrzymała obudowa z metalowymi wzmocnieniami o nowoczesnym designie. Jego najważniejszym elementem jest wysoka odporność na wodę i pył co potwierdza certyfikat z normą IP68. Oznacza to, że urządzenie przeszło pomyślnie testy odporności przy zanurzeniu w słodkiej wodzie na głębokość do 1,5 m na 30 min., przy zamkniętych gniazdach/portach.

TITAN 2 posiada 4-calowy ekran o rozdzielczości 480x800px z technologią In-Plane Switching. Smartfon jest wyposażony w dwa aparaty fotograficzne: główny 5 Mpx z doświetlającą diodą LED, funkcją HDR i autofocus oraz przedni - 2 Mpx - do robienia selfie.

Smartfon ma baterię litowo-jonową o pojemności 2500 mAh. Jest wyposażony w 8 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia jej o dodatkowe 32 GB dzięki karcie pamięci microSD. Posiada również funkcję Dual SIM, dzięki czemu bez problemu można korzystać z dwóch numerów na jednym urządzeniu jednocześnie oraz Bluetooth i GPS. Stabilną pracę zapewnia mu 4-rdzeniowy procesor i 1 GB pamięci RAM, a także system Android 7.0 Nougat.

TITAN 2 dostępny będzie w kolorze czarno-srebrnym w cenie 329 złotych.

Smartfon posiada certyfikat jakości niezależnej instytucji badawczej DEKRA, która zbadała go pod kątem wytrzymałości i użyteczności.

HAMMER TITAN 2 będzie dostępny w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka od 29 listopada do 12 grudnia lub do wyczerpania zapasów.