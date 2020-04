HBO Max zadebiutuje pod koniec maja

Właściciel HBO ujawnił szczegóły dotyczące nowej platformy VOD.

HBO Max wystartuje już 27 maja br. Początkowo trafi wyłącznie do USA; daty premiery w innych państwach jeszcze nie ujawniono. Wiadomo jednak, że to nastąpi.

Oferta na start

Firma już na początek przygotowała całkiem bogaty zestaw treści. Właściciel platformy, firma Warner Media, chwali się ponad 10 tys. godzin materiałów na start. Będą wśród nich produkowane przez HBO seriale oraz filmy, do których prawa posiada spółka zarządzająca platformą. Z czasem pojawią się też produkcje tworzone na zamówienie przez reżyserów takich jak Greg Berlanti, Steven Soderbergh czy J.J. Abrams oraz seriale „Friends” czy „The Big Bang Theory”.

Koszt usługi

Miesiąc korzystania z usługi HBO Max został wyceniony na 15 dolarów (ok. 60 zł). Nie jest to najniższa cena wśród usług VOD, firma zapowiedziała jednak, że osoby obecnie subskrybujące HBO otrzymają darmowy dostęp do platformy w ramach opłaty za telewizję. Nie wiadomo jeszcze, czy oferta ta będzie dostępna również w Europie.

fot. HBO