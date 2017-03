HUAWEI P10 lite zadebiutował na polskim rynku

Smartfon jako centrum rozrywki

Huawei P10 lite został wyposażony w ekran o rozmiarze 5,2 cala z zaokrąglonymi brzegami. Rozdzielczość wyświetlanego obrazu to Full HD - 1920x1080, co oznacza zagęszczenie na poziomie 423 pikseli na cal. Całość zamknięta jest w wyjątkowej obudowie. Do jej wykonania zastosowano tafle szkła, które zostały nałożone na siebie. Dzięki temu efektownie odbijają światło, za każdym razem inaczej. Smartfon dostępny jest w modnych kolorach - białym, czarnym, złotym oraz niebieskim.

Sercem Huawei P10 lite jest ośmiordzeniowy procesor Kirin 658. Cztery rdzenie A53 2.1GHz aktywowane są w chwilach, gdy smartfon potrzebuje więcej mocy. Kolejne cztery rdzenie A53, taktowane 1,7GHz odpowiedzialne są za obsługę podstawowych aplikacji telefonu. Dzięki temu zoptymalizowane zostało zapotrzebowanie procesora na energię. W połączeniu z baterią o pojemności 3000mAh daje to możliwość długiej pracy bez konieczności podłączania ładowarki. Dodatkowo, urządzenie wspiera technologię szybkiego ładowania - już w 30 minut bateria napełni się na ponad 40%. Pełny cykl ładowania wynosi około 90 minut.

Urządzenie wyposażone zostało w 32GB pamięci wewnętrznej oraz 3GB pamięci RAM. Miejsce na aplikacje i pliki może zostać rozszerzone za pomocą karty micro SD.

Zdjęcia i filmy w świetnej jakości

Z tyłu urządzenia umieszczono aparat o rozdzielczości 12 Mpx z jasnością f/2.2. Aparat fotograficzny od zawsze był mocną stroną smartfonów z serii P, dlatego obok błyskawicznego hybrydowego autofokusa, reagującego w 0.3 sekundy, oprogramowanie zostało wzbogacone o funkcje, które pozwolą dopasować ustawienia do każdej sytuacji. W aplikacji aparatu znalazł się specjalny tryb portretowy. Dzięki niemu możliwe jest eleganckie rozmywanie tła, ręczne dostosowanie kontrastu, nasycenia i jasności. Ponadto aparat został wyposażony w technologię rozpoznawania twarzy. Huawei P10 lite jest idealny dla miłośników mobilnego filmowania, dzięki opcji nagrywania filmów w slow-motion. Z przodu urządzenia zastosowano aparat o rozdzielczości 8Mpx.

Funkcjonalność ponad wszystko

Huawei P10 lite wyposażony został w aktywny czytnik linii papilarnych drugiej generacji. Proces rozpoznania odcisku palca trwa zaledwie 0.3 sekundy, a zastosowana technologia odczyta odcisk w zakresie 360 stopni - nie trzeba przykładać palca cały czas w ten sam sposób. Miłośnicy pozostawania w ciągłym kontakcie ze znajomymi z pewnością docenią możliwość korzystania z dwóch kart sim jednocześnie.

Urządzenie zostało wprowadzone do sprzedaży z najnowszą odsłoną systemu Android 7.0 Nougat. Funkcjonalność została zoptymalizowana przez nakładkę EMUI 5.1, dzięki której do włączenia 90% funkcji telefonu wystarczą zaledwie trzy dotknięcia ekranu. Zaletą nowej odsłony nakładki EMUI jest również system pozwalający na błyskawiczne działanie urządzenia, nawet po dłuższym czasie użytkowania. Wszystko dzięki bieżącej optymalizacji dysku, operacji odczytu i zapisu oraz mechanizmu przechowywania plików.

Huawei P10 lite zaczyna pojawiać się w sprzedaży u operatorów, w kolorach białym, czarnym, złotym oraz niebieskim.