Haker pomaga w walce z pandemią

Czy opisy badań nad Covid-19 powinny być ogólnodostępne?

W czasach, gdy każdego dnia z powodu epidemii umiera tysiące ludzi, gros badań nad wirusem udostępnianych jest tylko na płatnych stronach. Fakt ten wzbudził niepokój w środowiskach medycznych, gdyż wiele z ukrytych zasobów mogłoby się przyczynić do ratowania życia.

Wątpliwości dotyczą tego, czy w okresie pandemii sprzedawanie informacji naukowych dotyczących Covid-19 jest etyczne, zwłaszcza że badania często prowadzone są za publiczne pieniądze.

Robin Hood pandemii

Wątpliwości takich nie ma haker używający pseudonimu Shrine, który uznał, że umieszczanie wiedzy ratującej życie tylko na płatnych portalach jest absurdem.

– Każda informacja, którą możemy uzyskać z poprzednich badań naukowych nad pandemiami, epidemiami, wirusami lub szczepionkami, jest dziś niezwykle ważna, a agencje na całym świecie potrzebują dostępu do wszystkich tych artykułów – uważa Shrine.

Tak usprawiedliwiając swoje czyny, haker wyszukał i nielegalnie pobrał ponad 5000 artykułów z badań nad koronawirusem, które powstały w latach 1968–2020. Wszystkie je opublikował na Reddit; w ciągu kilku godzin zostały one przeczytane i pobrane tysiące razy.

Działania te, z punktu widzenia prawa nielegalne, są niczym misja Robin Hooda: okradanie bogatych, by pomóc biednym.

Zbawienna wiedza

To odwołanie nie jest pozbawione sensu – udowodniono już, że dostęp do płatnych stron medycznych mógłby uratować życie ludzi w czasie epidemii Eboli w 2014 r. Wirus pustoszył wtedy Afrykę Zachodnią, zbierając szczególnie krwawe żniwo w Liberii.

Naukowcy już wiele lat wcześniej opracowali sposób zwalczania Eboli. Sęk w tym, że odpowiedni artykuł, pochodzący jeszcze z lat 80. poprzedniego stulecia, dostępny był w sieci za 45 dolarów. Ponieważ jest to ponad połowa tygodniowego wynagrodzenia lekarza w Liberii, tekst nie został tam rozpowszechniony, w rezultacie czego wiele osób straciło szansę na przeżycie.

Wydawcy twierdzą, że udostępnianie badań za opłatą pozwala na to, by były one rzeczywiście niezależne i rzetelne. Faktem jest, że jest to branża warta wiele miliardów dolarów rocznie.

fot. Gerd Altmann – Pixabay