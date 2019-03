Hakerzy wykorzystują luki w systemach druku

Według analizy firmy Quocirca, która przebadała w grudniu ubiegłego roku 250 przedsiębiorstw na świecie, aż 59 proc. z nich doświadczyło w ubiegłym roku wycieku danych w trakcie drukowania Naruszenia danych tego typu stanowiły co dziewiąty incydent w skali roku. Jednocześnie 59 proc. z tych naruszeń skutkowały wyciekiem informacji, co powodowało przeciętne straty w wysokości 1,5 mln złotych rocznie.

Straty nie ograniczają się jedynie do kwestii czysto finansowych. Dla 40 proc. firm incydenty z drukiem skutkowały spadkiem wydajności pracy w firmie i przestojami w pracy. Dla co czwartego przedsiębiorcy wyciek skutkował karami finansowymi, a dla co piątego utratą klientów.

Co ciekawe, firmy stają się świadome potencjalnych zagrożeń. 66 proc. z badanych deklarowało, że zagrożenia danych w związku z drukiem są dla nich jednym z pięciu priorytetów cyberbezpieczeństwa. Większą wagę przykładano jedynie do zagrożeń związanych z chmurą obliczeniową. Jednak rosnąca świadomość powoli przekłada się na realne działania. Jedynie 11 proc. wydatków przeznaczonych na ochronę wrażliwych danych jest związanych z drukowaniem.

Jak firmy mogą poprawić bezpieczeństwo drukowanych i skanowanych danych?

- Nadal najsłabszym ogniwem każdego systemu cyberbezpieczeństwa jest człowiek - mówi Paweł Wośko, Pre-Sales & Technical Service Manager z Brother Polska. - Firmy powinny przykładać odpowiednią wagę do szkolenia pracowników w tematyce cyberbezpieczeństwa, także w związku z drukiem. Zwrócenie uwagi na potencjalnie ryzykowne zachowania oraz wdrożenie kodeksu dobrych praktyk pozwoli znacząco zmniejszyć szanse na dostanie się danych w niepowołane ręce.

Drukarki są koniecznym elementem wyposażenia każdego biura, dlatego dobrze, że menadżerowie zaczynają traktować je, tak jak wszystkie inne urządzenia podłączone do sieci. Wzrost świadomości cyberzagrożeń, a także odpowiednie zabezpieczenia pozwolą uniknąć kosztownych włamań i wycieków danych.

