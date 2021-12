Hakerzy zaatakowali ośrodki leczenia uzależnień

Ransomware w placówce medycznej

Behavioural Health Group (BHG) to jedna z największych w USA sieci leczenia uzależnień od opioidów. Grupa w zeszłym tygodniu została zaatakowana przez hakerów, co zmusiło kierownictwo sieci do czasowego wyłączenia niektórych systemów informatycznych. Spowodowało to zakłócenia w prowadzeniu terapii ambulatoryjnej osób korzystających z programów leczniczych.

BHG ma ponad 80 placówek w 17 stanach. Programy leczenia uzależnień opierają się na podawaniu chorym dawek metadonu lub suboksonu według określonego harmonogramu. Wskutek ataku i wyłączenia systemów IT pojawiło się wiele zakłóceń w procesie leczenia. Pacjenci nie mogli m.in. otrzymać recept na środki lecznicze, które przyjmują w domu.



Chociaż ze względu na prowadzone dochodzenie grupa BHG odmówiła podania dokładnych informacji o ataku, serwis BleepingComputer napisał, że najprawdopodobniej chodzi o atak ransomware.

Przedstawiciele BHG oświadczyli: „Behavioural Health Group bada incydent bezpieczeństwa, który wpłynął na działanie systemów IT. Po wystąpieniu zdarzenia, z ostrożności wyłączyliśmy niektóre systemy i rozpoczęliśmy dokładne dochodzenie z udziałem ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji".

