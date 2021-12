Hakerzy zablokowali witrynę brazylijskiego ministerstwa zdrowia

Cenne dane o szczepieniach

Agencja Reutera poinformowała, że strona internetowa Ministerstwa Zdrowia w Brazylii stała się w piątek (10.12.2021) celem ataku hakerskiego. Domniemani cybeprzestępcy, określający się jako „Lapsus$ Group", umieścili na stronie wiadomość, że dane zostały skopiowane i usunięte oraz zachętę do kontaktu w przypadku chęci odzyskania danych. Został też podany adres e-mailowy i dane konta na Telegramie.

Ministerstwo poinformowało, że wraz z policją pracuje nad przywróceniem do działania wyłączonych systemów – jednego z informacjami o krajowym programie szczepień, oraz drugiego używanego do wydawania cyfrowych świadectw szczepień. Do tej pory dostęp do danych o szczepieniach nie został jednak odzyskany.

Atak nastąpił kilka dni po tym, jak prezydent Jair Bolsonaro sprzeciwił się użyciu paszportu szczepionkowego. Zgodnie w rządowymi wytycznymi nieszczepieni podróżni przybywający do Brazylii będą musieli poddać się kwarantannie przez pięć dni i zostać przetestowani pod kątem COVID-19. Zmiana miał zacząć obowiązywać od soboty (11.12.2021), jednak została przełożona o tydzień w związku z atakiem.

fot. Pixabay