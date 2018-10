Hammer Blade 2 Pro - rusza przedsprzedaż

Nowy Hammer jest wyposażony w panoramiczny ekran 5,72 cala HD+ IPS w formacie 18x9 (1440x720), zabezpieczony dodatkowo przez szkło Gorilla Glass 3 generacji. Telefon może się pochwalić wzmocnieniami na rogach obudowy oraz wzmocnioną metalem obudową. W efekcie model ten cechuje wodoodporność i pyłoszczelność potwierdzona certyfikatem IP68 oraz odporność na upadki i zgniecenia zgodna z parametrem IK07.

Za pracę smartfonu odpowiada ośmiordzeniowy procesor Helio P23 wspierany przez 6 GB pamięci RAM. Do tego otrzymujemy 128 GB pamięci, aparat główny 16 Mpx oraz przedni 8 Mpx. Na pokładzie są jeszcze: NFC oraz czytnik linii papilarnych na pleckach. Do tego mamy USB typu C oraz czytnik kart microSD rozszerzający pamięć wewnętrzną o dodatkowe 128 GB. Długi czas działania HAMMERA na jednym cyklu ładowania zapewnia akumulator o pojemności 3900 mAh z funkcją Express Charging zapewniającą szybsze uzupełnianie energii. Co istotne - Blade 2 PRO pracuje pod kontrolą czystego Androida 8.1 Oreo z certyfikacją GMS.

Klienci, którzy zdecydują się na zakup telefonu w terminie 25.10-11.11., mogą liczyć na: wodoodporne słuchawki JBL Endurance SPRINT oraz gwarancję producenta 36+ o łącznej wartości ok. 400 zł.

Flagowy Hammer Blade 2 PRO dostępny jest w sklepie internetowym producenta w cenie 1699 złotych.