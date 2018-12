Harman Kardon Enchant 1300 – soundbar o mocnym brzmieniu

Dzięki wbudowanej funkcji Google Chromecast wysokiej jakości muzykę można odtwarzać strumieniowo za pomocą Wi-Fi z ponad 200 serwisów streamingowych. Harman Kardon Enchant 1300 posiada interfejs HDMI oraz jest zgodny z najnowszą technologią 4K i HDR10. Harman Kardon Enchant 1300 to 13-kanałowy soundbar typu All-in-One.

Technologia MultiBeam pozwala uzyskać pełny efekt dźwięku przestrzennego z jednego soundbara. Szczegółowe brzmienie dobiega z różnych punktów w pomieszczeniu. Daje to zupełnie nową jakość podczas oglądania ulubionych programów w telewizji, słuchania muzyki, grania w gry oraz oglądania filmów.

Automatyczna kalibracja MultiBeam (AMC) to możliwość regulacji brzmienia soundbara pod kątem najlepszego efektu dźwięku przestrzennego w oparciu o rozkład i umeblowanie pokoju. Dodatkowo soundbar umożliwia programowanie przycisków oraz wygodną regulację wielu ustawień. Zgodność z pilotem zdalnego sterowania telewizora zapewnia wygodę używania pilota do telewizora do obsługi soundbara.

Technologia Bluetooth 4.2 pozwala bezprzewodowo przesyłać muzykę za pomocą smartfona lub tabletu. Natomiast wbudowana funkcja Chromecast zapewnia odtwarzanie muzyki w wysokiej jakości z ponad 200 serwisów online za pomocą sieci Wi-Fi.

Harman Kardon Enchant 1300 dostępny jest w kolorze czarnym.