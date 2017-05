Headset B1 od Sharkoon

Jak zachwala producent - inżynierównie i projektanci Sharkoon spędzili najwięcej czasu przy piekielnie dużych nausznikach i odpowiednim pałąku. Wszystko to w jednym celu - wyciszyć hałas z zewnątrz, a przy okazji nie dawać nadmiernego nacisku na naszą głowę. Pałąk jest wyścielany specjalnym materiałem, na który jest nałożona skóra syntetyczna. Miękkie nauszniki mają więcej pianki i więcej miejsca na nasze uszy niż jakiekolwiek inne porównywalne słuchawki. Całość wygodna na tyle, aby nawet zapaleni gracze na lan party po wielu godzinach potyczek ściągając je stwierdzali tylko jedno zdanie - to są najlepsze słuchawki na świecie.

Sharkoon B1 to słuchawki z highendowym mikrofonem. Mowa tutaj o urządzeniu jednokierunkowym i to z filtrem POP, który jest normalnie używany tylko w studiach nagraniowych. Trzymając na głowie niemieckie B1 mamy mieć pewność, że tylko nasz głos będzie przesyłany dalej, a nie na przykład siostry która weszła do naszego pokoju. Filtr POP natomiast eliminuje wyskakujące szumy, z którymi mamy do czynienia gdy w czasie mówienia czy śpiewania za dużo powietrza z naszych ust leci na mikrofon.

Sugerowana kwota za Sharkoon B1 w Polsce wynosi 269zł brutto.

Dane techniczne:

Nazwa: Słuchawki z mikrofonem Sharkoon B1

Kod EAN: 4044951018314

Kolor: Czarny

Typ: Stereo

Budowa: Nauszne

Podłączenie: Jack 4-pinowy lub Stereo Jack

Wbudowany pilot na kablu: Tak

Waga słuchawek bez kabla: 320g

Waga opakowania: 1.13kg