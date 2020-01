HiSilicon nie będzie już pracować wyłącznie dla Huawei

Firma HiSilicon jest stałym dostawcą chipów dla urządzeń Huawei – między innymi procesorów mobilnych Kirin. Do tej pory współpraca odbywał się na zasadzie wyłączności, ale ten stan rzeczy właśnie się zmienia. Od tego roku firma zacznie dostarczać produkowane układy także innym producentom, nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy zostaną zrealizowane pierwsze zamówienia.

Jest to dość zaskakująca wiadomość, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że HiSilicon to firma założona przez Huawei. Przedsiębiorstwo powstało w kwietniu ubiegłego roku, a jednym z celów jego utworzenia było uniezależnienie się giganta od podmiotów trzecich. Rozszerzenie działalności na sprzedaż chipów innym producentom nie zakończy jednak współpracy między firmami. Niewykluczone zresztą, że jest to decyzja samego Huawei.

Zmiany obejmą także wprowadzenie nowych linii produktów, a kilka z dotychczasowych zmieni nazwę, by lepiej oddać ich charakter. Na przykład seria Camera została przemianowana na Smart Vision i będzie się na nią składać jeszcze więcej chipów służących do profesjonalnego monitoringu w elektronice użytkowej i motoryzacyjnej. HiSilicon zaprezentował też nowe układy komunikacyjne 4G przeznaczone dla urządzeń zgodnych z technologią internetu rzeczy.

fot. HiSilicon