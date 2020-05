HoloLens 2 jeszcze w tym roku w Microsoft Store

Zestaw słuchawkowy z technologią rzeczywistości mieszanej

Microsoft zamierza w tym roku rozpocząć sprzedaż swojego zestawu Hololens 2 w kolejnych 15 krajach. Jesienią będzie do kupienia dla chętnych w Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Belgii, Portugalii, Polsce, Singapurze, Korei Płd., Hongkongu i Tajwanie.

Latem w Microsoft Store

Od lata br. zestaw Hololens 2 pojawi się też w sklepie Microsoft Store wraz z urządzeniami Surface, konsolami Xbox oraz innymi produktami i akcesoriami firmy.

HoloLens 2 to zestaw słuchawkowy wykorzystujący tzw. rzeczywistość mieszaną. Dziś i jutro (21–22 maja) Microsoft organizuje cyfrowe wydarzenie poświęcone tej technologii – Mixed Reality Dev Days. Prawdopodobnie więc będzie ona znajdowała coraz szersze zastosowanie w projektowanych i rozwijanych urządzeniach.

Zestaw słuchawkowy od jesieni 2019 r. sprzedawany jest w Australii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Irlandii, Nowej Zelandii, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA. Firma kieruje ten produkt głównie do klientów korporacyjnych i programistów. Cena urządzenia to obecnie 3500 dolarów (ok. 14 500 zł).

fot. Microsoft