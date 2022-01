HomeKit Apple’a nie wpuści cię do domu

Dom inteligentny, aplikacja nie

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa Trevor Spiniolas opublikował szczegóły błędu w aplikacji HomeKit Apple'a. W programie, który zaprojektowano dla urządzeń mobilnych i systemu iOS od 14.7 do 15.2 zauważono błąd odmowy usługi, który nazwano „doorLock". Aplikacja wykazuje nieprawidłowe działanie w wyniku zmiany nazwy jednego z urządzeń HomeKit na ciąg dłuższy niż 500 tys. znaków. Tak samo program zachowa się w przypadku nadawania nazwy nowemu urządzeniu.

Błąd może powodować rozmaite zakłócenia w działaniu systemu HomeKit. Urządzenia są w stanie przestać reagować na próby uruchomienia lub nieustannie się restartować. Błędu nie da się usunąć poprzez wyłączenie i włączenie smartfonu lub tabletu i ponowne zalogowanie się do konta iCloud. Dobrą wiadomością jest to, że aby zmienić albo ustawić nową nazwę urządzenia należy mieć dostęp do systemu.



HomeKit to aplikacja firmy Apple służąca do zarządzania systemem inteligentnego domu. Za pomocą programu można sterować domowym oświetleniem, kontrolować jakość powietrza w budynku, a także prowadzić zdalny dozór posesji za pomocą kamer i czujników ruchu. Aplikacja ma również funkcje sterowania dostępem do nieruchomości za pomocą kontroli zamków elektronicznych i systemów alarmowych.

Chociaż Apple wie o błędzie HomeKita od 10 sierpnia 2021 roku, do tej pory nie zdecydował się na wydanie aktualizacji z poprawką.

