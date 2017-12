Honor 7X już w Europie!

Honor 7X powinien być bardzo dobrą ofertą dla osób, które są zainteresowane smartfonem nowoczesnym i przystęnym cenowo. Jako pierwszy model marki Honor, oferuje wyświetlacz FullView o proporcjach 18:9 i rozdzielczości 2160 na 1080 pikseli. Dzięki temu powinien zapewnić duży komfort podczas grania lub oglądania filmów i zdjęć. Atutem jest także pokrycie wyświetlaczem niemal 83 proc. przedniej powierzchni. Mocna, metalowa, a do tego smukła i elegancka obudowa, wąskie po bokach ramki i delikatnie zakrzywione krawędzie sprawiają, że smartfon jest kompaktowy, świetnie leży w dłoni i kieszeni.

Na wzór współczesnych flagowców Honor 7X oferuje również podwójny aparat, zapewniający efekt Bokeh. Rozdzielczość tylnych obiektów wynosi 16 Mpix i 2 Mpix, a przedniej kamery - 8 Mpix. Smartfon wykorzystuje ponadto technologie Phase Detection Auto Focus (PDAF) oraz Digital Single Lens Reflex (DSLR). Obie technologie - powszechnie stosowane w lustrzankach cyfrowych - pomagają tworzyć profesjonalne fotografie. Telefon potrafi uchwycić ostrość w 0,18 s. Pamięć wbudowana wynosi 64 GB. Można ją rozbudować o kolejne 256 GB dodając kartę microSD.

Honor 7X w swoim przedziale cenowym należy do najwydajniejszych modeli. Napędzany ośmiordzeniowym procesorem Kirin 659, i wsparty pamięcią 4 GB RAM może zapewnić płynną pracę wielu aplikacji jednocześnie. Przydaje się to, gdy w jednej chwili chcemy oglądać film i pisać wiadomość do znajomych albo czytać artykuł w innym języku i tłumaczyć wybrane zwroty przy wsparciu internetowego słownika. Taką możliwość w Honor 7X zapewnia funkcja dzieląca wyświetlacz FullView na dwa niezależne ekrany.

Z najnowszego smartfona marki Honor zadowoleni powinni być także miłośnicy gier mobilnych i muzyki, a także ci, którzy chętnie i długo rozmawiają. W Honor 7X zainstalowano baterię o pojemności 3340 mAh. Dzięki funkcji Ultra Power Saving Mode i zaprojektowaniu procesora w technologii 16 nm właściciel Honora 7X - na jednym ładowaniu baterii - może grać do 12 godzin, przez telefon rozmawiać do 38 godzin, a muzyki słuchać do 91 godzin.

Obecnie w Polsce trwa przedsprzedaż Honora 7X. Najnowszy model oferują Komputronik, RTV Euro AGD oraz x-kom.pl. Oferta obejmuje w prezencie selfie-stick do telefonu.