Huawei Kirin 980 – znamy specyfikację nowego procesora

Huawei zaprezentował procesor Kirin 970 podczas ubiegłorocznych targów IFA w Berlinie - okazuje się, iż producent może przygotowywać premierę najnowszego układu również na tegorocznym, wspomnianym wydarzeniu. Źródła z Chin donoszą, iż procesor Kirin 980 będzie taktował z prędkością na poziomie 2,8 GHz - układ wykorzysta do działania rdzenie Cortex A-77 oraz Cortex A-55.

Sam procesor Kirin 980 ma być zbudowany w 7 nanometrach: za masową produkcję odpowiadać będzie tajwańskie TSMC. Mikroukład do sztucznej inteligencji również zostanie ulepszony, tym razem będzie on w stanie wykonać jeszcze więcej operacji na sekundę. Niektóre spekulacje i plotki wspominają także o zupełnie nowym, zintegrowanym procesorze graficznym - ma on być szybszy od propozycji Qualcomma w układzie Snapdragon 845.

Pierwszymi smartfonami, które zadziałają w oparciu o Kirina 980 będą Mate 20 oraz Mate 20 Pro - te flagowce zostaną zaprezentowane w ostatnim kwartale 2018 roku.