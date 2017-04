Huawei MediaPad M3 Lite oraz nowe tablety z serii T3

Design i nowoczesne rozwiązania

Huawei MediaPad M3 Lite charakteryzuje się minimalistycznym designem. Metalowe ramki dopasowane do ekranu sprawiają, że urządzenie prezentuje się elegancko. Tablet waży zaledwie 460 gramów, ma korpus o grubości 7,1 mm - jest lekki i smukły, co znacznie ułatwia trzymanie i poprawia wygodę codziennego użytkowania. W produkcji wykorzystano także obróbkę CNC, aby urządzenie przyjemnie leżało w dłoniach.

Wysokiej jakości dźwięk

Huawei MediaMad M3 Lite 10 wykorzystuje autorską technologię Huawei SWS 3.0, która zapewnia dobre wrażenia audio. Aby zapewnić najwyższą jakość odtwarzania multimediów nawet podczas obracania tabletu, Huawei MediaPad M3 Lite 10 oferuje inteligentną technologię przełączania kanałów. Cztery głośniki zapewnią prawidłowe odtwarzanie prawego i lewego kanału, bez względu na pozycję, w jakiej trzymany jest tablet.

Huawei MediaPad M3 Lite 10 to kolejne urządzenie serii M, które zostało przygotowane we współpracy z firmą Harman Kardon. Dzięki pracy inżynierów akustyków z obu firm, odpowiedniemu dostrojeniu i kalibracji, tablet charakteryzuje się doskonałą jakością dźwięku, certyfikowaną przez ekspertów z firmy Harman Kardon.

Obraz ostry jak brzytwa

Huawei MediaPad M3 Lite 10 wyposażony jest w ekran IPS 1920 x 1200 FHD o współczynniku kontrastu 1000: 1. Wspierany przez wiodącą technikę kontroli jasności tablet zapewnia użytkownikom doskonałe wrażenia wideo nawet w słońcu lub całkowitej ciemności.

Czytanie artykułów, książek lub przeglądanie stron WWW może prowadzić do zmęczenia lub bólu oczu. Huawei MediaPad M3 Lite 10 minimalizuje ten problem dzięki filtrowaniu światła niebieskiego. Poziom niebieskiego światła emitowanego przez ekran można regulować. Ponadto w tablecie zastosowano czujnik temperatury barwowej, który dynamicznie sprawdza oświetlenie, odpowiednio dostosowując wyświetlany obraz. Dzięki filtrowaniu światła niebieskiego i dostosowaniu temperatury barwowej, tablet Huawei MediaPad M3 Lite 10 zapewnia oczom komfort i bezpieczeństwo.

Bateria o pojemności 6660 mAh gwarantuje długi czas pracy urządzenia, a dzięki zainstalowanym w MediaPad M3 dwóm aparatom o rozdzielczości 8MPix obraz podczas rozmów wideo jest bardzo wyraźny.

Huawei MediaPad T3

Seria MediaPad T3 to interesujący wybór dla całej rodziny. Tablety mają aluminiowe obudowy, są lekkie (odpowiednio 7' - 260g, 8' - 330g i 10' - 440g) i zostały wyposażone w pojemne akumulatory pozwalające na od 6 do 8 godzin odtwarzania filmów wideo.

Jednym z elementów oprogramowania tabletów Huawei MediaPad T3 jest specjalny „Kącik dziecięcy". Dzięki tej funkcjonalności można ustawić poziom kontroli rodzicielskiej i blokować dostęp do niechcianych treści oraz aplikacji. Jest także możliwość konfiguracji „Kącika dla dzieci", by dziecko miało dostęp tylko do wybranych aplikacji. Można też blokować połączenie internetowe czy rozmowy telefoniczne oraz ustalić dopuszczalny czas pracy z tabletem.

Kolejnym wyróżnikiem urządzenia jest dbałość komfort dla oczu - filtr niebieskiego światła sprawia, że po włączeniu tej opcji, wyświetlacz będzie filtrował niebieski kolor. Zapobiega to przemęczeniu oczu oraz zapewnia ich komfort, szczególnie w nocy. Dodatkowo, tablety wyposażono w możliwość płynnej regulacji podświetlenia czytanego obrazu.

Dostępność

Tablet Huawei MediaPad M3 Lite 10' w kolorze szarym z pamięcią 3GB + 32GB będzie dostępny już

w maju w najlepszych salonach sprzedaży:

Cena Huawei MediaPad M3 Lite 10 WiFi - 1399 zł

Cena Huawei MediaPad M3 Lite 10 LTE - 1599 zł

Tablety Huawei MediaPad T3 będą dostępne w maju w najlepszych salonach sprzedaży w cenach:

Huawei MediaPad T3 10' wifi - 899 PLN, kolor szary

Huawei MediaPad T3 8' wifi - 749 PLN, kolor szary

Huawei MediaPad T3 7' wifi - 449 PLN, kolor srebrny i szary